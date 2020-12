Persona 5 Strikers: niente demo in occidente, doppiaggio inglese da remoto

Persona 5 Strikers non sarà disponibile con una demo in occidente, a quanto pare: Atlus aveva scelto quella strada per la pubblicazione in Giappone ma non intende replicarla negli USA e in Europa.

Dotato anche di una localizzazione in italiano, Persona 5 Strikers includerà dialoghi parlati in giapponese e in inglese, ma questi ultimi sono stati realizzati da remoto per via dell'attuale situazione sanitaria.

Disponibile qui da noi a partire dal 23 febbraio 2021, Persona 5 Strikers riprenderà i protagonisti di Persona 5 per coinvolgerli in uno spettacoalre spin-off action in stile Musou.

Si tratta della stessa formula adottata per il recente Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, e che sembra funzionare molto bene laddove applicata a franchise molto popolari fra i videogiocatori.

