Persona 5 Strikers anche in italiano, un video mostra localizzazioni e gameplay

Persona 5 Strikers include sottotitoli in italiano, come dimostra il video che trovate in testa alla notizia, pubblicato da Atlus in concomitanza con il gameplay che vedete invece in calce, catturato su PS4.

Come sappiamo Persona 5 Strikers sarà disponibile dal 23 febbraio 2021, ma chi acquisterà il titolo nella Digital Deluxe Edition potrà accedere all'esperienza con quattro giorni di anticipo, a partire dal 19 febbraio.

La deluxe digitale include inoltre svariati contenuti in-game, fra cui un artbook, la colonna sonora, un video dietro le quinte per i brani "You are stronger" e "Towards a dream", le BGM della serie Persona e altro ancora.

"Persona 5 Strikers conduce i giocatori in un epico viaggio insieme ai Phantom Thieves, che colpiscono la corruzione dilagante nelle città del Giappone", recita il comunicato stampa pubblicato da Atlus.

"Una vacanza estiva con gli amici prende una piega inaspettata quando una realtà distorta fa la propria comparsa: rivela la verità e redimi i cuori delle persone imprigionate nel centro di questo fenomeno!"