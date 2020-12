PS5 ha fatto registrare il mese di lancio migliore di sempre per una console in USA

PS5 è la console che ha venduto di più in USA nel suo mese di lancio in tutta la storia del medium, come svelato dall'analista Matt Piscatella di NPD. Il record precedente era detenuto da PS4, fatto a novembre 2013. Per miglior lancio di sempre si intendono non solo le unità vendute, ma anche i ricavi in dollari.

Per il resto novembre è stato un mese davvero imponente per il mercato dei videogiochi in USA. La console più venduta in assoluto è stata Nintendo Switch, con una domanda altissima fortunatamente supportata da un'offerta adeguata, mentre pare che Xbox Series X e Series S abbiano fatto peggio di Xbox One. Avendo segnato il tutto esaurito nel giro di pochi minuti, immaginiamo che Microsoft non abbia potuto fare di più in termini di produzione e distribuzione.

In totale i consumatori USA hanno speso 7 miliardi di dollari in videogiochi, il 35% in più rispetto all'anno precedente, 1,4 dei quali in hardware (+58% rispetto all'anno precedente), portando la spesa complessiva del 2020 a 44,5 miliardi di dollari, ossia il 22% in più dello stesso periodo del 2019. La crescita è stata trainata ovviamente dal lancio delle console di nuova generazione.