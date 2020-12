Cyberpunk 2077 su PC, come migliorare le prestazioni? La guida di Digital Foundry

Digital Foundry ha realizzato una interessante guida su come migliorare le prestazioni di Cyberpunk 2077 su PC, andando a modificare le regolazioni grafiche del gioco per ottenere il miglior compromesso possibile.

Dopo aver definito inaccettabili le performance del gioco su PS4, la testata inglese è tornata a testare la versione migliore del titolo di CD Projekt RED con un video piuttosto approfondito, firmato da Alex Battaglia.

Nel filmato vengono provate le varie impostazioni grafiche per capire in che maniera incidono sul frame rate e se esistono opzioni alternative che consentano di non perdere qualità visiva.

Qui in calce trovate una sintesi dei risultati, stilata dallo stesso Battaglia: applicando queste regolazioni dovreste osservare un miglioramento sostanziale nelle performance di Cyberpunk 2077 anche su sistemi non propriamente high-end.