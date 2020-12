Cyberpunk 2077, le performance su PS4 sono inaccettabili, per Digital Foundry

Digital Foundry ha avuto modo di analizzare le varie versioni di Cyberpunk 2077, definendo inaccettabili le prestazioni della versione PS4. Stando all'analisi, la versione per la console di Sony ha cali di framerate fino a 15fps in molte situazioni. Su PS4 Pro la situazione migliora, ma i cali ci sono comunque, pur a 18fps, nonostante la console di mezza generazione riesca a raggiungere più spesso i 30fps.

Inoltre, la versione PS4 gira spesso a 720p, mentre quella PS4 Pro a 1080p. John Linneman di DF ha commentato che, nonostante la patch 1.02, la versione PS4 di Cyberpunk 2077 appare semplicemente castrata graficamente, con troppi dettagli in meno, così come una densità più bassa di PNG e auto.

Linneman: "Hanno evidentemente sviluppato un'esperienza per PC high-end, mirando all'hardware più moderno, e questo ha un costo. Non sarei stato infastidito dai tagli grafici se questi avessero comportato una maggiore fluidità, ma sfortunatamente sembra di essere tornati a un framerate dell'era PS3 e Xbox 360."

Thomas Morgan definisce il gioco semplicemente ingiocabile, soprattutto quando si è a bordo delle auto e provando ad accelerare si subisce uno stuttering terrificante. Secondo lui le performance della versione PS4 finiscono per impattare pesantemente il sistema di mira e quello di guida.

Linneman ha quindi concluso che "Per me è inaccettabile. Non voglio giocarci in questa maniera. È orribile." Il consiglio è quindi quello di giocarci almeno su di una PS4 Pro, dove le prestazioni sono da vecchio open world con framerate instabile.

Per avere maggiori informazioni sulla versione bella del gioco, leggete la nostra recensione di Cyberpunk 2077.