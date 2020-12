The Last of Us 2, Phil Spencer ha fatto i complimenti a Naughty Dog per il GOTY 2020

Phil Spencer ha fatto i complimenti a Neil Druckmann e Naughty Dog per il premio di gioco dell'anno ricevuto da The Last of Us 2 durante i Game Awards 2020. Il capo di box ha mandato il messaggio di congratulazioni tramite twitter, ricevendo anche la risposta di Druckmann, che lo ha ringraziato a sua volta per la gentilezza. Quanto amore.

Phil Spencer: "Congratulazioni a Neil Druckmann e alla squadra di Naughty Dog, un grande gioco da un grande studio."

Druckmann: "Grazie, Phil!"

Il dialogo in sé non sembra essere molto significativo, ma in un'epoca in cui i videogiocatori tentano di massacrare un gioco per un leak falso, piccoli gesti come questo assumono un senso importantissimo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un'esclusiva PS4, giocabile anche su PS5.