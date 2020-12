L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa di suika_0804 festeggia l'ultima stagione

Per festeggiare l'arrivo dell'ultima stagione di L'Attacco dei Giganti, vediamo questo superbo cosplay di Mikasa Ackerman realizzato dalla cosplayer taiwanese suika_0804. Si tratta di un lavoro davvero superbo, sia per la riproduzione del costume, sia per quella degli accessori, compreso il dispositivo di manovra tridimensionale, l'oggetto più iconico della serie.

Mikasa è una delle protagoniste assolute della serie, nonché uno dei membri più abili dell'Armata Ricognitiva, sempre pronta a dare il massimo per salvare i suoi amici d'infanzia Eren e Armin. suika_0804 riesce non solo a vestirsi come Mikasa, ma anche a interpretarne il carattere chiuso e misterioso, nonché l'enorme forza di volontà.

"Come avrai già compreso, l'Armata Ricognitiva è stata creata grazie ad innumerevoli sacrifici. Ci sono ancora troppe cose che non conosciamo del mondo esterno. Tuttavia, se tutto ciò servirà a restituire il mondo all'Umanità... allora nessuno rimpiangerà di aver dedicato il proprio cuore a questa causa. Nessuno." - Erwin Smith