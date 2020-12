Medal of Honor: Above and Beyond, la recensione del colossal per la realtà virtuale

Con la recensione di Medal of Honor: Above and Beyond ci troviamo a valutare un colossal bellico per sistemi Oculus che prende una piega ben diversa dai precedenti titoli della serie. Siamo infatti di fronte a un collage di scene pensate per la realtà virtuale che si collegano a scandire le sei lunghe missioni di una corposa campagna, un vero e proprio caleidoscopio di scene ambientate nella Seconda Guerra Mondiale la cui esistenza è stata rivelata a sorpresa poco prima del lancio di un titolo che pensavamo fosse incentrato sulla componente multigiocatore. Questa è presente, con cinque modalità affiancate a un survival mode, e rappresenta una componente sensibile del pacchetto, ma si tratta della classica appendice da sparatutto in prima persona vecchio stile, fedele all'offerta tipica dei Medal of Honor del passato.

Un colossal VR

Nei primi minuti di gioco si susseguono un piccolo preambolo drammatico, una visita medica che serve per tarare i controlli e un tutorial, completo di poligono di tiro, che ci permette di prendere le misure con un gameplay inevitabilmente declinato alle meccaniche della realtà virtuale, benché all'osso fedele ai canoni degli sparatutto in prima persona. Si spara, si va in copertura e si ricarica, ma in questo caso ci si inginocchia, si carica il colpo in canna, si schivano i colpi e ci si sporge dagli angoli fisicamente, senza passare da tasti appositi. Inoltre ci sono innumerevoli scene che puntano a sfruttare all'osso la realtà virtuale tra cannoncini, arrampicate, enigmi e indizi da trovare.

Quello che arriva prima, però, è la grafica di un titolo che mette subito in chiaro come anche nella realtà virtuale si facciano sentire il peso dei soldi di un publisher come EA e l'abilità di uno sviluppatore come Respawn. Il colpo d'occhio non è certo quello di un Battlefield, nonostante l'uso del Frostbite Engine 2, ma una volta indossato il visore la qualità risulta ben superiore a quella degli screenshot e deve essere soppesata nell'ottica della realtà virtuale, laddove ogni oggetto è a un palmo dal naso e dove diventano vitali la cura per i materiali e per l'arredamento che regalano spesso interni e scorci cittadini realizzati con una cura sorprendente. Non tutto, però, è allo stesso livello. Come anticipato, la campagna è un insieme di segmenti che sono spesso caratterizzati da dinamiche diverse, cosa positiva, e da una qualità tecnica decisamente altalenante, cosa negativa, nonostante i requisiti raccomandati che arrivano a richiedere addirittura una GeForce RTX 2080.

Inoltre il ritmo talvolta soffre le innumerevoli scenette di riempimento, spesso troppo brevi e non sempre collegate adeguatamente l'una all'altra. Ma ci sono anche lunghe sparatorie, esplorazione e momenti di puro godimento a 360 gradi tra cui frammenti perfettamente ricreati della Francia degli anni 40 e dialoghi corali che ci proiettano nel mezzo di Quella Sporca Dozzina grazie anche all'ottima colonna sonora e al valido doppiaggio in inglese. Ma si fanno notare anche i fondali scarni e qualche texture al risparmio, più evidenti nelle scene in cui l'orizzonte è particolarmente ampio.

A fare da contralto, per fortuna, ci sono anche scenari più spettacolari benché sempre segnati da compromessi più o meno evidenti. Durante una battaglia tra carri, per esempio, il dettaglio lascia posto a veicoli fumo ed esplosioni mentre nel mezzo di Omaha Beach, omaggio al memorabile Medal of Honor: Allied Assault, il risparmio riguarda il numero dei soldati nelle vicinanze e l'effettiva area di gioco. Ma di contro lo spettacolo è notevole tra enormi esplosioni, colonne di fumo, corpi insanguinati, MG42 che vomitano piombo sulla spiaggia e riflessi sulle pozze d'acqua che incorniciano uno dei momenti più iconici e drammatici dell'intero secondo conflitto mondiale.

Spettacolare inoltre la sequenza sul treno che vale già da solo parte del biglietto nonostante le compenetrazioni, gli oggetti che volano attraverso i finestrini e le montagne in bassa risoluzione che scorrono sullo sfondo. Ma non ci abbiamo fatto troppo caso attraversando una serie di vagoni perfettamente arredati e pieni di tedeschi intenti a riposare o a distrarsi, alcuni eliminati aprendo di pochi centimetri la porta scorrevole e scatenando l'inferno. Attraversando il vagone cucina, poi, abbiamo finito i colpi, ma abbiamo agguantato una mannaia e abbiamo seccato il cuoco prima che agguantasse il fucile. Lo abbiamo preso noi, invece, assieme a un elmetto che ci siamo messi in testa godendo di uno dei momenti del gioco capaci di combinare al meglio il coinvolgimento e l'interazione della realtà virtuale con un gameplay fluido da sparatutto in prima persona. Il tutto condito da una buona resa dei materiali e da un arredamento che include collezionabili, foto in alta risoluzione, modellini dettagliati e particolari in quantità. Ed è un qualcosa che caratterizza anche navi, basi nemiche, uffici, librerie e via dicendo. Ma ci sono sempre dei compromessi.