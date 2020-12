Dragon Ball Z: Bunny Bulma vive nel cosplay di hannnahstuart

Ah, Bunny Bulma! Creatura soave che anima le polluzioni notturne dei fan di Dragon Ball Z! Eccola tornare nel cosplay di hannnahstuart, cosplayer temeraria che si mette a confronto con il modello originale nelle foto pubblicate su Instagram!

La sua leggiadria ci ispira solo pensieri profondi e pieni di tempesta! Ma abbiamo detto tempesta? Beccatevi la citazione:

Il nostro spettacolo è finito.

Questi nostri attori,

Come ti avevo detto,

Erano tutti spiriti

E si sono dissolti nell'aria,

Nell'aria sottile.

E, come l'edificio senza fondamenta

Di questa visione,

Le torri ricoperte dalle nubi,

I palazzi sontuosi,

I templi solenni,

Questo stesso vasto globo, sì,

E quello che contiene,

Tutto si dissolverà.

Come la scena priva di sostanza

Ora svanita

Tutto svanirà

Senza lasciare traccia.

Noi siamo della materia

Di cui son fatti i sogni

E la nostra piccola vita

È circondata da un sonno.