Xbox Series X e S: arrivato l'aggiornamento di novembre, con diverse novità

Microsoft ha pubblicato l' aggiornamento di novembre del software di sistema delle console Xbox, con diverse novità mirate a Xbox Series X e Series S . In particolare sono state aggiunte delle nuove opzioni per gli sfondi dinamici, i badge per i giochi ottimizzati per le due console e le tag auto HDR.



Si tratta del primo aggiornamento sostanziale ricevuto dalle due console da quando sono state lanciate il 10 novembre 2020. Comunque sia i possessori di console della famiglia Xbox One non temano, perché ci sono delle novità anche per loro, tra le quali la tab delle attività di gioco nella guida, la possibilità di aggiungere membri della famiglia durante l'impostazione e la sezione per preinstallare i giochi dell'Xbox Game Pass ancora non disponibili.

Tornando a Xbox Series X e S, se volete trarre qualche vantaggio dalle nuove funzioni di Auto HDR e dalle varie ottimizzazioni, è meglio possedere una televisione 4K. Come al solito l'aggiornamento sarà automatico, qualsiasi sia la console che possediate.