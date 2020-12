Nintendo Switch, aggiornamento di sistema 11.0.0 disponibile con varie novità

Anche Nintendo Switch si è aggiornato nelle ore scorse con il rilascio dell'aggiornamento di sistema 11.0.0 che aggiunge alcune novità anche visibili alle funzionalità della console, non limitandosi ai soliti miglioramenti sotto il cofano.

Tra le maggiori novità dell'update 11.0.0 troviamo una nuova icona per Nintendo Switch Online direttamente nel menù Home, una semplificazione nella condivisione di immagini con altri dispositivi e la possibilità di gestire meglio la coda dei download, tra le altre cose, oltre a vari altri miglioramenti di sistema meno visibili per gli utenti.

Nel Menù Home è dunque ora visibile un'icona specifica per Nintendo Switch Online: nella parte in basso della schermata è visibile un'icona tonda con il simbolo del servizio online, che consente di vedere lo stato del proprio abbonamento e accedere ad alcune funzionalità.

Per coloro che sono abbonati, peraltro, è stata introdotta l'opzione per scaricare automaticamente i backup dei propri salvataggi che si trovano nel cloud a un'altra console con lo stesso account, funzione esclusiva di Nintendo Switch Online.

Tra le maggiori novità troviamo la possibilità di trasferire screenshot scattati su Nintendo Switch ad altri dispositivi smart, piattaforme mobile o PC, cosa effettuabile attraverso diversi sistemi: per gli smartphone, è possibile scannerizzare un QR Code prodotto dalla console per ottenere automaticamente le immagini sul proprio dispositivo.

Una nuova funzionalità per inviare imagini e video al PC prevede invece una connessione USB: attraverso un cavo è possibile stabilire un collegamento diretto tra Nintendo Switch e PC Windows, effettuando così un trasferimento immediato dei contenuti.

Tra le nuove opzioni c'è la possibilità di gestire la coda dei download, assegnando priorità diverse a ognuno di questi: sotto le "opzioni download" è possibile dunque impartire la priorità a uno dei download in attività, in modo da decidere cosa scaricare prima.

Infine, sono state aggiunge 12 nuove icone per personalizzare il proprio account su Nintendo Switch con varie immagini tratte da giochi Nintendo come Mario e Zelda, inoltre alla pagina utente è stato aggiunta la voce "Trending" che consente di vedere quali giochi stanno giocando gli amici in lista.

Mentre rimane l'interrogativo sul fatto che il Dock sia uscito o meno di produzione, ricordiamo che sono ancora attive alcune Cyber Offerte del black friday su Nintendo eShop.