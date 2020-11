Halo Infinite: battle royale e spin-off già pianificati secondo un leak

Circola in rete un nuovo leak secondo il quale Halo Infinite è destinato da avere anche una modalità Battle Royale. Inoltre, pare che 343 Industries abbia intenzione di supportare il gioco con vari nuovi capitoli, due dei quali sono degli spin-off. Pare anche che il finale del gioco non sia stato ancora deciso definitivamente.

Tutte queste informazioni arrivano tramite l'account Twitter Gaming Leak & Rumors, il quale spiega che una modalità Battle Royale era attesa per il 2021. Ovviamente, considerando che Halo Infinite è stato rimandato, la logica conseguenza è che anche tale modalità sia in realtà stata spostata a data da definirsi. In ogni caso, secondo il leak, la Battaglia Reale dovrebbe essere ambientata sullo Zeta Halo Ring. Il leaker specifica però che le informazioni arrivano non direttamente da 343, che è sempre stata contraria all'idea di un Battle Royale, ma da Microsoft.

Il rumor parla anche dei possibili seguiti. Pare che l'idea di 343 sia di supportare Halo Infinite in modo simile alla Master Chief Collection, ovvero rilasciando quattro nuovi "capitoli" entro i prossimi dieci anni. Due di questi sarebbero degli spin-off, uno dei quali un terzo capitolo di Halo Wars.

Infine, pare che 343 non abbia ancora deciso in modo definitivo il finale di Halo Infinite: attualmente gli sviluppatori stanno testando due possibili conclusioni, in quanto i due finali avranno un grande impatto sull'intero franchise e sui prossimi giochi.

Se doveste tirare a indovinare, cosa pensate che possa accadere?