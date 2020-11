Nintendo Switch: il Dock è uscito di produzione?

Nintendo Switch potrebbe non avere più un Dock da acquistare separatamente, almeno in base a quanto sembra sia stato riferito dalla stessa Nintendo UK a un utente britannico, il quale ha provato a chiedere spiegazioni sull'assenza continuata del prodotto dal mercato ricevendo come risposta la conferma della sua uscita di produzione.

La questione non è ancora chiara e va presa al momento come voce di corridoio, anche perché è difficile comprovare la veridicità delle email pubblicate dall'utente in questione, ma la storia sembra verosimile: un certo Saeed40 ha scritto a Nintendo UK per sapere quando il Dock per Nintendo Switch verrà rimesso a disposizione, visto che è introvabile sul mercato del Regno Unito da tempo, ottenendo una risposta sconcertante.

"Quanto tornerà a disposizione il Dock set di Nintendo Switch sul mercato? Il prodotto è esaurito da tempo nel Regno Unito mentre si continua a trovare in USA, Giappone ed Europa, quando potremo acquistarlo di nuovo?"

A questa domanda ha risposto un portavoce di Nintendo, con l'affermazione seguente: "Sono molto dispiaciuto ma abbiamo concluso la produzione del Nintendo Switch Dock Set nel Regno Unito, dunque il nostro store ufficiale UK non avrà il prodotto in stock", si legge nell'email di risposta.

Questo farebbe dunque pensare al fatto che il Dock di Nintendo Switch sia uscito di produzione, cosa piuttosto bizzarra se si pensa a come la console sia perfettamente in salute e anzi stia vendendo ancora tantissimo sul mercato. È vero che la richiesta di Dock stand alone da acquistare a parte probabilmente non è così alta, visto che il prodotto viene già fornito all'interno della confezione per la versione standard di Nintendo Switch, ma si tratta comunque di un accessorio importante per la console ed è strano pensare che venga tolto dal mercato.

Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, per capire prima di tutto se sia vera e se riguardi, eventualmente, solo il mercato britannico o lo store ufficiale di Nintendo in tale area.

Nel frattempo, ricordiamo agli utenti Nintendo Switch che sono disponibili in questi giorni le Cyber Offerte su eShop con diversi sconti interessanti per black friday e cyber monday.