PC, dicembre 2020: i giochi migliori del mese

Arrivano tuttavia a dicembre anche lo sparatutto bellico in VR Medal of Honor: Above and Beyond , l'action RPG mitologico Immortals: Fenyx Rising , lo strategico Empire of Sin e l'avventura narrativa Twin Mirror .

Il titolo di CD Projekt RED approderà infatti sulla piattaforma Windows forte di tutte le più sofisticate tecnologie, in anticipo rispetto a PS5 e Xbox Series X , per un'esperienza di grande spessore caratterizzata anche e soprattutto da un comparto visivo all'avanguardia.

Dicembre 2020 è un mese speciale per gli utenti PC , che avranno modo di toccare con mano alcuni dei giochi più attesi e ambiti dell'anno, in particolare la miglior versione possibile di Cyberpunk 2077 .

Nell'ambito di un gameplay strategico in stile XCOM , dovremo dunque far crescere la nostra organizzazione criminale, gestirne i vari reparti, assegnare le persone giuste nei posti di comando, portare a termine affari sempre più proficui e naturalmente eliminare la concorrenza con qualsiasi mezzo a nostra disposizione.

Empire of Sin è il nuovo progetto di Romero Games , che ci proietta nella Chicago degli anni '20, in pieno proibizionismo, con la possibilità di scegliere uno fra quattordici differenti boss mafiosi da controllare fra i vari Al Capone, Goldie Garneau e Stephanie St. Clair. Il nostro obiettivo sarà naturalmente quello di conquistare la città nel giro di tredici anni, facendo del nostro peggio.

Sua figlia Joan vuole scoprire cos'è successo davvero e chiede a Sam di indagare, innescando una serie di eventi che andranno a caratterizzare le atmosfere thriller del gioco e a rivelare aspetti del protagonista che non conoscevamo; ad esempio la sua voce interiore, il "Doppio": una vera e propria seconda personalità che di tanto in tanto fa capolino e mette Sam nei guai.

Realizzato da Dontnod Entertainment, il team autore di Life is Strange e Tell Me Why , Twin Mirror è un'interessante avventura a base narrativa che racconta le vicende di Samuel "Sam" Higgs, un ex giornalista investigativo che torna nella sua vecchia città per portare l'ultimo saluto a un amico scomparso in circostanze misteriose.

Caratterizzato da uno stile grafico colorato e cartoonesco, che per certi versi ricorda quello di The Legend of Zelda , il gioco si presenta come un'avventura sorprendente, dotata di ambientazioni vaste e affascinanti, nonché di un gameplay che alterna agli spettacolari combattimenti sezioni di puzzle solving piuttosto sfaccettate.

Il nuovo action RPG di Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising , ci mette nei panni di Fenyx, una coraggiosa guerriera a cui viene assegnata una missione estremamente difficile: salvare gli dei dell'Olimpo da una terribile maledizione. Per riuscire nell'impresa la ragazza potrà contare su alcuni poteri divini che le sono stati concessi per l'occasione, ma saranno sufficienti?

Utilizzando una visuale in prima persona, potremo muoverci in un vasto open world pieno di cose da fare e da vedere, portare a termine incarichi sempre più complessi e impiegare il denaro guadagnato per potenziare il nostro personaggio tramite nuovi innesti cibernetici. Il tutto nell'ambito di una campagna che promette di intrattenerci per oltre cento ore fra azione, dialoghi, bivi e romance.

Medal of Honor: Above and Beyond

In uscita l'11 dicembre

Medal of Honor: Above and Beyond segna il ritorno del celebre sparatutto bellico di Electronic Arts, in questo caso con un episodio sviluppato da Respawn Entertainment destinato unicamente al mercato della realtà virtuale per i visori Oculus Rift, HTC Vive e Valve Index. L'ambientazione è sempre quella della seconda guerra mondiale, resa però in maniera mai così realistica e convincente.

Nell'ambito di una campagna divisa in tre atti e composta da ben cinquanta livelli, ci troveremo ad affrontare i nazisti in Francia, prima e dopo lo sbarco in Normandia, per arrivare fino in Norvegia. L'ambizione del gioco è quella di farci rivivere davvero quei momenti grazie alla tecnologia VR, sia all'interno del comparto single player che nel multiplayer competitivo online.