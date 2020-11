Nintendo Switch, dicembre 2020: i giochi migliori del mese

Nintendo Switch è stato il grande protagonista di un anno che si conclude a dicembre 2020 fra celebrazioni di classici e nuovi giochi, come l'accattivante action RPG Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft. Oltre al ritorno di Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, in una riedizione realizzata per celebrare i trent'anni della serie, questo mese potremo mettere le mani anche su due strategici di qualità: Empire of Sin e John Wick Hex.

Empire of Sin In uscita il 1 dicembre Empire of Sin è il nuovo progetto di Romero Games, che ci proietta nella Chicago degli anni '20, in pieno proibizionismo, con la possibilità di scegliere uno fra quattordici differenti boss mafiosi da controllare fra i vari Al Capone, Goldie Garneau e Stephanie St. Clair. Il nostro obiettivo sarà naturalmente quello di conquistare la città nel giro di tredici anni, facendo del nostro peggio. Nell'ambito di un gameplay strategico in stile XCOM, dovremo dunque far crescere la nostra organizzazione criminale, gestirne i vari reparti, assegnare le persone giuste nei posti di comando, portare a termine affari sempre più proficui e naturalmente eliminare la concorrenza con qualsiasi mezzo a nostra disposizione.

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light In uscita il 4 dicembre Nell'ambito delle celebrazioni per il trentennale della serie, Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light fa il proprio ritorno a dicembre su Nintendo Switch, dotato per la prima volta di una localizzazione in inglese. Nel gioco potremo seguire le avventure di Marth, che insieme ad alcuni compagni fidati dovrà difendere il regno di Talys dalla terribile minaccia del Drago Ombra. Caratterizzato da un gameplay strategico che evidenzia in maniera affascinante le origini del franchise, e che ritroviamo ancora oggi in versione evoluta nei nuovi episodi, Shadow Dragon & The Blade of Light ci mette a disposizione qualcosa come cinquanta differenti personaggi e una lunga campagna resa più amichevole da una funzione di salvataggio rapido.

Immortals: Fenyx Rising In uscita il 3 dicembre Il nuovo action RPG di Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising, ci mette nei panni di Fenyx, una coraggiosa guerriera a cui viene assegnata una missione estremamente difficile: salvare gli dei dell'Olimpo da una terribile maledizione. Per riuscire nell'impresa la ragazza potrà contare su alcuni poteri divini che le sono stati concessi per l'occasione, ma saranno sufficienti? Caratterizzato da uno stile grafico colorato e cartoonesco, che per certi versi ricorda quello di The Legend of Zelda, il gioco si presenta come un'avventura sorprendente, dotata di ambientazioni vaste e affascinanti, nonché di un gameplay che alterna agli spettacolari combattimenti sezioni di puzzle solving piuttosto sfaccettate.

John Wick Hex In uscita il 4 dicembre Sviluppato da Mike Bithell, l'autore di Thomas Was Alone e Volume, John Wick Hex prende il celebre personaggio cinematografico interpretato da Keanu Reeves e lo catapulta in un action strategico di grande spessore, in cui bisogna prendere decisioni veloci per eliminare i nemici che di volta in volta ci troveremo di fronte. Il gioco, caratterizzato da una grafica in cel shading dallo stile molto particolare, racconta una storia inedita di John Wick e consente di esplorare scenari che pullulano di potenziali minacce, rimanendo però nel solco di una griglia composta da tradizionali caselle e considerando i turni come unità temporali: ogni azione ne richiede una quantità variabile.