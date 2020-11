PlayStation Plus dicembre 2020: Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble

La line-up di PlayStation Plus si aggiorna a dicembre 2020 con l'arrivo di tre nuovi giochi: Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble

PlayStation Plus è protagonista a dicembre 2020 di un aggiornamento che porta nel catalogo del servizio in abbonamento tre nuovi giochi; a cominciare da Just Cause 4, l'ultimo episodio della spettacolare serie action firmata Avalanche Studios. Abbiamo poi Rocket Arena, l'interessante esperimento a base competitiva appartenente alla linea EA Originals, che potrebbe trarre grande beneficio da questa operazione; e Worms Rumble, nuova incarnazione del celebre strategico coi vermi di Team17, nella doppia versione PS5 e PS4. Si tratta di una selezione che ha convinto i lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro sondaggio, in realtà, no: ben il 42% dei lettori si è dichiarato per nulla soddisfatto dei titoli di dicembre e il 31% poco soddisfatto.

Just Cause 4 L'ultima avventura dell'agente speciale Rico Rodriguez lo porta a visitare l'arcipelago di Solis, un luogo controllato col pugno di ferro da un dittatore che si serve dei mercenari della Mano Nera per reprimere nel sangue qualsiasi tentativo di rivolta da parte della popolazione. Il protagonista di Just Cause 4 proverà dunque a liberare anche questo paese, ma riuscire nell'impresa non sarà facile. Lo scenario di Solis è infatti caratterizzato da una varietà di biomi inedita e sorprendente, nonché da misteriose e violente tempeste che nascono dal nulla ma che possono influenzare in maniera importante le nostre azioni, anche e soprattutto durante i combattimenti con i soldati al servizio della spietata comandante Gabriela Morales. Fortunatamente potremo contare su di un ampio arsenale e sui gadget di sempre: il paracadute, la tuta alare e il rampino, quest'ultimo notevolmente potenziato tramite l'introduzione di gadget che consentono di applicare a qualsiasi oggetto o veicolo magneti, razzi e palloni aerostatici in stile sistema Fulton. Il risultato è una libertà d'azione inedita, a tutto vantaggio della distruzione totale tipica di Just Cause. Sviluppato per PS4 ma retrocompatibile con PS5, dove vanta performance sensibilmente migliori durante le situazioni più caotiche, Just Cause 4 non brilla per narrazione o direzione, ma ai fan della serie targata Avalanche Studios interessa più che altro a potersi muovere in un sandbox enorme e pieno di opportunità per dar vita a stunt pazzeschi.

Rocket Arena Realizzato nell'ambito della linea EA Originals, Rocket Arena ha vissuto un lancio non propriamente felice, schiacciato senza tanti complimenti dalla spietata concorrenza dei battle royale free-to-play e subito riposizionato. L'approdo nel catalogo di PlayStation Plus potrebbe però rilanciare l'esperienza a base multiplayer messa a punto da Final Strike Games. La formula ideata dal team di sviluppo è semplice: dar vita a frenetici scontri tre-contro-tre in cui i personaggi sono armati esclusivamente di lanciarazzi. I colpi vanno dunque calcolati meticolosamente e le aree d'azione delle esplosioni considerate durante i movimenti, mentre esploriamo numerose mappe differenti nei panni di uno fra i dodici eroi attualmente disponibili.