Moonlighter, la recensione su iOS: una conversione brillante

Il gioco è ormai noto a tutti coloro che seguono un minimo l'ambito indie, essendo approdato con ottimi risultati su praticamente tutte le piattaforme, ma vale la pena tornarci su adesso che si presenta in un nuovo formato, con la recensione di Moonlighter in versione iOS. Abbiamo visto in questi anni come l'RPG e il roguelike si siano spesso mischiati per creare soluzioni diverse: la ricerca di una formula inedita non ha sempre dato risultati convincenti ma in certi casi l'alchimia ha funzionato, mettendo in scena ibridi strani ma ben equilibrati, composti di caratteristiche apparentemente dissonanti ma che riescono a sostenersi magicamente insieme. È questo il caso di Moonlighter, che mette insieme l'RPG classico dungeon crawler con spunti rogue-lite e inserendoci in mezzo la stranezza degli elementi gestionali, che rappresentano le caratteristiche più peculiari del gioco. A ben vedere non è una soluzione del tutto inusitata, se si pensa a titoli come Rune Factory, Recettear o anche Stardew Valley sotto diversi aspetti, ma lo straordinario equilibrio tra la profondità dell'RPG dungeon crawler e la gestione estesa di un negozio e di un intero villaggio è qui veramente notevole.





La storia racconta le gesta di Will, un giovane diviso tra la voglia di avventura e il senso di responsabilità, che lo portano a dover pensare a gestire al meglio il negozio di famiglia ma anche, nottetempo, a sgattaiolare dentro infiniti dungeon alla ricerca di misteriosi tesori. D'altra parte, si tratta di portare avanti una tradizione in entrambi i casi: il paesello di Rynoka, in cui ha sede il negozio del protagonista, è famoso per sorgere in prossimità di un portale misterioso, che conduce a uno straordinario complesso di dungeon collegati tra loro, ricchi di pericoli ma anche preziose ricompense per gli avventurieri più temerari. L'area ha attirato esploratori per molti anni, fino a quando le autorità non hanno deciso di sigillare l'accesso alle segrete per tentare di bloccarne il flusso, viste anche le numerose morti che vi si registravano regolarmente. Questo ha portato a una decadenza generale di Rynoka, ma non ha fermato del tutto il suo mito e la voglia di avventura ha riportato il portale al centro dell'attenzione: alla spicciolata, spesso di notte, nuovi esploratori si affacciano nel paesello ed entrano di nascosto nel dungeon, proprio come continua a fare anche Will nei ritagli di tempo.

Questo non solo rappresenta un'ulteriore spinta all'avventura per il protagonista, ma anche un'ottima risorsa per far ripartire gli affari in negozio e magari risollevare l'economia dell'intero paese, spingendoci ad impegnarci su entrambi i fronti.