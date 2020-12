Cyberpunk 2077, una V sexy e sfrontata nel cosplay di Oichi: ecco le foto

Cyberpunk 2077 è il gioco del momento, nel bene o nel male, e la bella Oichi ha voluto realizzare un cosplay di V in una versione femminile sexy e sfrontata.

Così, mentre si discute di come gira Cyberpunk 2077 su PlayStation e come gira su Xbox, la modella ci ricorda che non è il caso di ignorare lo straordinario immaginario sci-fi a cui il titolo di CD Projekt RED fa riferimento.

La sua V, che vediamo ritratta in due diversi set fotografici, uno più malizioso e uno più casto, risulta terribilmente fedele alla controparte videoludica e sembra senz'altro pronta a cimentarsi con nuove, pericolose avventure.

Sempre Oichi ha di recente realizzato altri due cosplay da sopracciglio alzato: qui la vediamo nei (pochi) panni della principessa Zelda, qui invece in quelli della protagonista di NieR: Automata, 2B.