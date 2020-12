Fortnite: gli aerei torneranno con la Stagione 5 v15.00?

Fortnite potrebbe presto vedere il ritorno degli aerei nel gioco, in base a un leak che sembra indicare la presenza dei velivoli in un prossimo aggiornamento, con la Stagione 5 e la versione 15.00.

Gli aeroplani erano già stati introdotti in Fortnite in precedenza, precisamente nel Capitolo 1 Stagione 8 nel 2018, ma durarono poco, peraltro senza convincere all'unanimità il pubblico: sebbene molti li abbiano considerati un diversivo interessante, per altri portavano a uno sbilanciamento nel gameplay del gioco, motivo per il quale sono praticamente scomparsi per due anni dalle scene.

Il nuovo leak emerso in questi giorni riaccende invece la possibilità di un ritorno degli aerei in Fortnite, con l'arrivo della v15.00 previsto con l'update generale alla Stagione 5, destinata peraltro a portare parecchie novità nel gioco Epic Games.

La voce parte da alcuni dataminer che hanno scoperto, tra i file del gioco, degli asset identificati come "SantaBiplaneVehicle", cosa che sembra riferirsi a un biplano natalizio, caratterizzato in stile Santa Claus, probabilmente. Questo potrebbe essere un semplice elemento estetico, di sfondo o facente parte dello scenario, ma secondo alcuni potrebbe anche essere un veicolo attivo utilizzabile nel gameplay vero e proprio.

Per il resto, in Fortnite si stanno succedendo diversi arrivi interessanti con tanto di cross-over e "ospitate" veramente particolari, come abbiamo visto con Kratos da God of War e con l'annuncio di Master Chief da Halo, con tanto di mappa dedicata all'interno della modalità creativa.