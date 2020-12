Hollow Knight: Silksong su EDGE, protagonista del numero di dicembre 2020?

EDGE ha pubblicato su Twitter l'immagine della cover del numero di dicembre 2020, e sembra proprio che il protagonista sarà Hollow Knight: Silksong, nuovo capitolo della straordinaria serie sviluppata da Team Cherry.

L'ellisse nera che compare sulla copertina del numero 354 di EDGE si adatta infatti perfettamente alla forma delle "corna" di Hornet, la protagonista di Hollow Knight: Silksong, annunciato nel febbraio dello scorso anno.

Un ricco coverage dedicato al nuovo episodio potrebbe senz'altro culminare con la data di uscita del gioco, che Team Cherry non ha ancora annunciato ufficialmente ma che immaginiamo ormai sia vicina.

Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet deve combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima al picco, in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Lo stile di Hollow Knight: Silksong è chiaramente derivato da quello del predecessore Hollow Knight, con strane e affascinanti ambientazioni naturali ricche di bizzarre rovine di civiltà costituite da figure insettoidi.

Hornet è dotata di stile di combattimento, armi e abilità specifiche nuove, con la possibilità di creare nuovi equipaggiamenti e ottenere altre caratteristiche inedite.

150 nuovi nemici con cui confrontarsi e ovviamente numerosi puzzle ed enigmi all'interno delle nuove ambientazioni, il tutto accompagnato da una colonna sonora orchestrale.

Una volta concluso il gioco, è possibile attivare la modalità Silk Soul che aumenta sensibilmente il livello di sfida.