Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X è un passo avanti, secondo Digital Foundry

Cyberpunk 2077 è già stato analizzato in varie maniere e ora arriva anche il classico approfondimento tecnico da parte di Digital Foundry, questa volta incentrato sulle versioni PS5 e Xbox Series X, che a quanto pare rappresentano un bel passo avanti rispetto al medesimo gioco sulle console della generazione precedente.

La cosa particolarmente interessante rilevata da Richard Leadbetter nel suo articolo con video è il fatto che, sebbene il gioco funzioni ovviamente in retrocompatibilità su Xbox Series X e PS5, rispettivamente da Xbox One X e PS4 Pro, il software attua delle modifiche che vanno oltre al normale modus operandi dei titoli che funzionano attraverso questa funzionalità delle nuove console.

Bisogna peraltro considerare che l'analisi di Digital Foundry è stata effettuata sul gioco prima del rilascio della patch 1.04, dunque alcuni aspetti potrebbero essere stati modificati, visto che si sono registrati ulteriori miglioramenti su PS5 e Xbox Series X dopo tale aggiornamento.

Secondo quanto riferito, insomma, sembra che il codice del gioco sia predisposto per riconoscere l'hardware next gen e applicare alcune modifiche al di là delle impostazioni di default in retrocompatibilità. L'applicazione più semplice appare quella su PS5, dove il titolo utilizza una risoluzione dinamica fino a un massimo di 1188p, fluttuando in un range da 972p a 1188p per una media abbastanza costante di 1080p circa, ma con il cap al frame-rate rimosso il gioco riesce a sostenere i 60 fps in maniera convincente, sebbene con cali intorno ai 50 visibili soprattutto negli spostamenti veloci, spesso su veicoli.

Xbox Series X va oltre le impostazioni standard introducendo, come abbiamo riportato in precedenza, la scelta tra modalità performance e modalità qualità grafica, cosa che si sblocca solo sulla console in questione. La modalità performance si mantiene praticamente fissa sui 1080p e porta il frame-rate a 60 fps, ma con alcune differenze rispetto alla versione PS5: secondo l'analisi, la risoluzione su console Sony resta mediamente più alta rispetto a quella vista su Xbox Series X, con minori cali, tuttavia sulla console Microsoft le scene in generale risultano più ricche, con una maggiore quantità di elementi tra NPC e veicoli visibili, dunque è difficile fare un confronto diretto.

Secondo Digital Foundry, la modalità qualità grafica su Xbox Series X potrebbe rappresentare, al momento, l'esperienza migliore per Cyberpunk 2077 su console: in questo caso il frame-rate viene bloccato a 30 fps e si mantiene stabile su tale valore, ma la risoluzione ottiene un notevole incremento che punta ai 1800p, ma dinamica anche in questo caso.

Tuttavia, mediamente i valori risultano comunque piuttosto alti rispetto all'altra modalità, con risoluzione che varia tra 1512p nei momenti più concitati a 1728p nei momenti più tranquilli, nella maggior parte dei casi. Questo porta a un sensibile miglioramento nella qualità grafica generale, che risulta molto più definita e con ulteriori arricchimenti come l'ambient occlusion che non risulta presente nella modalità performance su entrambe le console.

Infine, una soluzione molto affascinante deriva dalla versione Xbox Series S, secondo Leadbetter, che abbiamo peraltro preso in esame anche nella nostra analisi su Xbox One S e Xbox Series S. Considerando come solitamente Xbox Series S si limita a riprendere il codice della versione Xbox One S, Digital Foundry è rimasta stupita di come invece viene visualizzato Cyberpunk 2077, che cambia le carte in tavola.

Il gioco supera di netto le deludenti performance di Xbox One S (che ha una risoluzione intorno ai 1440x810), visualizzando sostanzialmente una versione modificata della modalità qualità grafica di Xbox Series X. Dunque il frame-rate resta bloccato a 30 fps, ma la risoluzione è molto maggiore della versione Xbox One, pur essendo inferiore a quella Xbox Series X.

Scende in certi casi sotto i 1080p, ma può raggiungere i 1296p, ma mantenendo anche i vari vantaggi della versione Series X come la maggiore densità di NPC e veicoli, l'ambient occlusion e le impostazioni migliorate. In questo modo, rappresenta una soluzione veramente molto interessante per una console "budget", superando in termini di risoluzione e complessità grafica anche PS5, ma con la metà del frame-rate. Ovviamente, ribadiamo che le versioni propriamente next gen di Cyberpunk 2077 non sono ancora disponibili e arriveranno solo nel 2021.