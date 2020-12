PS5: il capo di PlayStation Studios la tiene capovolta, confuso dal design?

Stiamo parlando di Hermen Hulst , nuovo capo di Sony Worldwide Studios, recentemente promosso in tale prestigioso ruolo dopo aver guidato Guerrilla Studios verso vari successi come la creazione di Horizon Zero Dawn e del Decima Engine utilizzato anche in Death Stranding .

PS5 è protagonista di un curioso caso che, se non altro, sembra dimostrare come il suo strano design sembri confondere gli stessi membri di spicco di Sony, considerando che è emerso che anche il capo dei PlayStation Studios tiene la console capovolta , a meno che dietro non ci sia invece un qualche "trucco".

Quello che però può risultare ancora più simpatico si notava solo cliccando sull'immagine per vedere il video in maniera estesa, cosa che svelava come, sotto la TV, si trovasse una PS5 standard edition posizionata capovolta, come è capitato anche a diversi utenti poco attenti sulla corretta disposizione della console.

Il video sembra essere stato successivamente modificato attraverso un abile e veloce crop dell'immagine perché adesso PS5 non si vede e risulta fuori dall'inquadratura, ma questo è arrivato comunque dopo l'immancabile screenshot della scena ormai immortalata in rete.





Resta un episodio simpatico, ma che potrebbe dimostrare ancora una volta come il particolare design di PS5 possa presentare alcuni problemi, anche per il fatto di non dare punti di riferimento precisi all'utente sulla sua disposizione, considerando che solitamente il lettore ottico sta sopra la linea mediana della console, o dovrebbe essere quantomeno visibile anche guardando dall'alto.

Tuttavia, considerando come sia strano che un elemento chiave di Sony possa fare un errore del genere, si sono scatenate anche delle bizzarre teorie al riguardo: nelle battute scatenatesi dopo il tweet si segnalano anche interventi alquanto nostalgici, tra i quali c'è chi fa notare come la posizione capovolta potrebbe essere un trucco per far funzionare meglio il lettore ottico, come ai vecchi tempi della prima PlayStation.