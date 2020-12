GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 13 dicembre 2020

GameStopZing prosegue con la sua ormai tradizionale iniziativa del Calendario dell'Avvento, proponendo anche oggi varie offerte per il 13 dicembre 2020, da scoprire sul sito ufficiale o in negozio.

A dire il vero le offerte di oggi sembrano in gran parte una ripetizione di quelle di ieri, che a loro volta erano già ripetute dai giorni precedenti, ma considerando che ci troviamo in un giorno festivo è probabilmente comprensibile.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Ritroviamo dunque ancora una volta The Last of Us Parte II, la cui offerta persiste nei giorni e rappresenta comunque un'ottima notizia, vista la qualità del gioco in questione. Fresco fresco di vittoria del titolo di Gioco dell'Anno ai Game Awards 2020, il gioco è sicuramente un'occasione da non perdere al prezzo di 29,98 euro fino a domani.

Rimane in offerta anche Watch Dogs Legion a 39,98 euro, in questo caso con promozione che scade oggi, dunque se siete interessati al nuovo action game Ubisoft a mondo aperto vi suggeriamo di sfruttare lo sconto il prima possibile. Sul fronte Ubisoft troviamo anche Assassin's Creed Origins e Far Cry: New Dawn a 14,98€.

Tra le nuove introduzioni dovrebbero esserci alcuni titoli EA come Plants VS Zombies: Battle For Neighborville al prezzo di 4,98€ e Star Wars: Squadrons a 19,98 euro, anche se in quest'ultimo caso sul sito il prezzo non risulta ancora corrispondente all'offerta, a meno che questa non sia già scaduta.

In ogni caso, queste sono le promozioni ufficialmente annunciate da GameStop per il 13 dicembre 2020.