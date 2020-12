Uncharted 5 per PS5 è davvero in sviluppo da Sony San Diego? Un insider genera dubbi

Uncharted 5 per PS5 è un elemento fisso nelle voci di corridoio, considerando come la serie sia probabilmente destinata ad avere un seguito next gen, ma il fatto che sia davvero in sviluppo presso il team Sony San Diego è ultimamente oggetto di dibattito e il recente intervento di un insider piuttosto affidabile alimenta i dubbi.

Da un bel po' di tempo ormai, si sostiene che Uncharted 5 su PS5 sia in sviluppo presso Sony San Diego, ovvero il misterioso team interno dei PlayStation Studios che non è mai stato annunciato ufficialmente ma in cui sono confluiti diversi sviluppatori first party, tra i quali vari responsabili dei precedenti capitoli di Uncharted, cosa che ha fatto convogliare nella direzione di Uncharted 5 i sospetti sul progetto in sviluppo.

Tuttavia, i primi dubbi sono emersi già di recente con l'uscita di scena di diversi elementi chiave dal misterioso team San Diego, come Quentin Cobb e John Bautista, avevano fatto pensare addirittura al fatto che Sony avesse chiuso il team, ipotesi poi rientrata con la conferma dello stesso Bautista sullo stato di salute della squadra e del progetto in sviluppo.

In ogni caso, il tempo passa e la conferma di Uncharted 5 ancora non arriva, cosa che stimola ulteriormente la discussione su cosa stia facendo effettivamente il team in questione. Di recente, a incrementare i dubbi è arrivato anche Shinobi602, considerato ormai da anni un insider piuttosto affidabile.

Intervenendo in una discussione sull'argomento sul forum ResetEra, l'insider si è limitato a rispondere con una gif a un utente che sosteneva con sicurezza il fatto che San Diego stesse lavorando ad Uncharted 5. La gif in questione si limita a riportare "Are you sure?", ovvero "Sei sicuro?", che di per sé ci dice davvero poco, ma che sembra instillare il dubbio in questa idea ormai diffusa.

Potrebbe però anche essere letta all'opposto, con l'insider a voler mettere in evidenza il post dell'utente in questione, quasi a conferma. Insomma, le interpretazioni sono molteplici ma una soluzione potrebbe essere anche, semplicemente, che il team di San Diego sta lavorando attualmente a qualcos'altro che non sia Uncharted 5, anche perché se davvero l'oggetto dello sviluppo è, come riportato da altri indizi, un action adventure in terza persona "narrative driven", questa definizione si può praticamente applicare a quasi tutte le maggiori produzioni interne di Sony PlayStation.