Uncharted 5 e misteri: Sony ha chiuso il team di sviluppo di San Diego?

Secondo varie speculazioni, è possibile che Sony abbia chiuso il team di sviluppo "segreto" con sede a San Diego, che si pensava potesse essere al lavoro addirittura su Uncharted 5, anche se le prove sono ancora poco consistenti visto che al momento si parla solo dell'uscita di scena di due delle figure chiave del team.

La situazione è piuttosto strana anche perché di fatto questo team non è mai stato annunciato in via ufficiale, ma è emerso chiaramente da una serie di manovre di organizzazione interna e soprattutto da una serie di assunzioni effettuate con base a San Diego da parte di Sony. All'interno del team sembravano confluire diversi sviluppatori che si sono dedicati in precedenza alla serie Uncharted, come l'ex Naughty Dog Zak Oliver, cosa che aveva fatto pensare che questo presunto studio si stesse dedicando proprio a un nuovo capitolo della serie.

Tra le ipotesi c'era infatti l'idea che il team fosse una sorta di supporto per Naughty Dog e potesse essere al lavoro su Uncharted 5, o qualcosa del genere, anche se si tratta solo di supposizioni. In ogni caso, sembra che la questione non abbia funzionato e l'uscita di scena prima di Quentin Cobb, uno dei profili di maggior rilievo inserito nel presunto team, e poi di John Bautista fanno pensare che lo studio possa essere addirittura stato chiuso.

Il messaggio di addio di Bautista suona infatti particolarmente netto: "Ultimo giorno a Sony SD. È stato un incredibile viaggio, con una compagnia fantastica, ma le cose alla fine non hanno funzionato questa volta. Detto questo, sono orgoglioso di quello che siamo stati in grado di raggiungere a discapito della follia che abbiamo attraversato. Altre notizie arriveranno presto! Bonus: posso tornare a lavorare sulla mia serie YouTube!"

Il messaggio di Bautista sembra indicare abbastanza chiaramente che qualche progetto non dev'essere andato in porto in Sony, dunque attendiamo di saperne di più visto che vengono anche indicate notizie in arrivo.