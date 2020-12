Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5: rimborsi da Sony agli utenti insoddisfatti su PS Store?

Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5 non è stato accolto in maniera totalmente positiva, per usare un eufemismo, e sembra che Sony abbia deciso di concedere rimborsi agli utenti insoddisfatti che hanno acquistato il gioco su PlayStation Store.

Il PS Store non ha una politica stabilita in maniera chiara sui rimborsi, come invece hanno vari altri digital delivery, ma procede caso per caso consentendo eventualmente il rimborso in alcune situazioni eccezionali e sembra che le condizioni piuttosto disastrose di Cyberpunk 2077 sulla console rientrino in questi casi eccezionali.

Alcune testimonianze sono emerse su rimborsi ottenuti da parte di utenti che hanno richiesto di poter accedere alla procedura straordinaria dopo l'acquisto su PS Store, vista la situazione tecnica in cui versa il gioco, e Sony pare abbia accettato la richiesta.

In particolare, l'utente Reddit NotBen_2 sostiene di aver ottenuto il rimborso da Sony anche dopo aver oltrepassato le due ore di gioco, dopo aver inviato un reclamo e parlato con l'assistenza clienti di Sony. Non è chiaro se questa sia destinata ad essere una procedura ripetibile, ma il caso Cyberpunk 2077 sta avendo ormai enorme risonanza ed è possibile che rientri in una procedura di rimborso di ampia portata.

Come dimostrato anche dalla nostra analisi della versione PS4, PS4 Pro e PS5 la situazione è problematica soprattutto sulla prima console in versione base, sulla quale Cyberpunk 2077 appare problematico anche dopo la patch 1.04 che dovrebbe aver risolto vari problemi. Molto più tranquilla la situazione su PS4 Pro, mentre su PS5 il gioco è comunque godibile sia come performance che come qualità grafica, dunque non dovrebbe presentare problemi enormi, sebbene non si tratti ancora della vera versione next gen che arriverà solo nel 2021 con l'upgrade gratuito per gli acquirenti dell'attuale versione.