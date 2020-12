Cyberpunk 2077: utente ci mostra la versione PS4 con la patch 1.04 definendola oscena

Il nostro amato lettore Francesco Pio Scardigno ci ha inviato alcune immagini della versione PS4 di Cyberpunk 2077 dopo l'installazione della patch 1.04, per mostrarci quanto il gioco sia ancora sostanzialmente lo stesso a livello grafico (non per niente lo ha definito osceno). Abbiamo deciso di pubblicarle un po' per l'impegno dimostrato, un po' perché rendono senza fraintendimenti quelli che sono i problemi attuali del gioco sulle console di vecchia generazione.

Qualcuno afferma che CD Projekt Red avrebbe dovuto cancellare le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 per favorire quelle next-gen, ma sinceramente si è visto di molto meglio di questa roba anche tra i multipiattaforma.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile anche per PC e Stadia, che sono anche le due versioni migliori del gioco, nonostante i bug ancora presenti. Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Cyberpunk 2077, che fa riferimento proprio alla versione bella del gioco, quindi guardate le immagini qui di seguito e fatevi avvolgere dalla tristezza.