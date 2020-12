Star Wars: il cosplay di Leia schiava di Jabba di whoisjillea è conturbante

Per il cosplay di oggi proponiamo un grande classico senza tempo. Forse uno dei primi cosplay che si è diffuso a livello mondiale. Stiamo parlando della Principessa Leia di Star Wars, nella sua versione da "schiava". La versione proposta whoisjillea è piuttosto conturbante e quasi all'altezza dell'originale di Carrie Fisher.

La celebre scena è forse una delle più iconiche de Il Ritorno dello Jedi del 1983. Leia è stata fatta prigioniera dal possente Jabba The Hut ed esibita in abiti succinti ai piedi del suo trono. Una scena molto forte per i tempi, che oltretutto ha acceso le fantasie di molti, che hanno potuto ammirare questo personaggio ormai leggendario in tutta la sua bellezza.

La versione di whoisjillea è fedele per quanto riguarda il costume e la poca superficie coperta, molto moderna per quanto riguarda i tatuaggi e il costume, decisamente molto aggressivi. Il risultato è, però, assolutamente all'altezza della aspettative, che ne pensate?

