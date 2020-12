Cyberpunk 2077: grande successo in Cina, nonostante non sia stato nemmeno pubblicato

Cyberpunk 2077 sta ottenendo un grande successo in Cina, nonostante lì il gioco non sia stato nemmeno pubblicato. Sì, non è ancora ufficialmente disponibile sul territorio e non si sa se lo sarà mai.

Stando a un resoconto dell'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEx, il gioco sta riscuotendo molti consensi, soprattutto grazie ad alcuni streamer di siti quali Douyu, Huya e Bilibili, dove complessivamente ha raccolto più di 19 milioni di spettatori. Naturalmente l'interesse mediatico ha trainato le vendite, definite "forti". C'è da dire che in Cina Cyberpunk 2077 è stato prenotatissimo, quindi non stupisce troppo che venda bene... se non fosse che la commercializzazione del gioco non è stata approvata dal governo cinese e che, quindi, non dovrebbe essere accessibile.

I videogiocatori locali però, in barba al regime, hanno preso a comprarlo su Steam, GOG e sull'Epic Games Store usando i VPN, e a importarlo dagli USA e da altre zone dell'Asia.

Questi dati fanno ben capire come abbia fatto CD Projekt a recuperare i costi di sviluppo e di marketing con il solo lancio. In fondo Cyberpunk 2077 è stato prenotato da 8 milioni di persone.