Elden Ring, notizie entro due mesi, stando a Jeff Grubb

Stando al giornalista Jeff Grubb, avremo informazioni su Elden Ring entro due mesi. Più precisamente entro uno o due mesi, queste le sue precise parole. La dichiarazione è arrivata nel corso di una puntata del podcast di GamesBeat, dove Grubb di solito svela sempre qualche indiscrezione.

Impossibile dire se abbia ragione o meno, ma di solito Grubb non è uno che spara a caso e quando riporta qualcosa è perché dispone di fonti affidabili, quindi la speranza che presto potremo vedere Elden Ring in forma compiuta è grande e più fondata del solito. Del resto molti si aspettavano qualcosa già per i The Game Awards 2020, ma sono rimasti delusi.

Quando potrebbe arrivare la presentazione? Difficile fare ipotesi, ma visto che si vocifera anche di un imminente State of Play di Sony, molti hanno legato le due indiscrezioni ipotizzando un annuncio legato alle novità di PS5. Del resto è probabile che Elden Ring esca anche su next-gen, visto che sarà lanciato con le due nuove console di Microsoft e Sony già da mesi sul mercato. Sappiamo che questa situazione incerta non fa bene all'apparato cardio circolatorio di molti videogiocatori, ma per adesso bisogna accontentarsi.