PS5: un nuovo State of Play è in arrivo presto?

PS5 avrà presto delle grosse novità annunciate attraverso una nuova puntata di State of Play che potrebbe andare in scena nelle prossime settimane, o almeno questo è quanto emerge da una nuova serie di voci di corridoio.

In effetti, nonostante abbia fatto incetta di premi, Sony non ha presentato molto durante il pur ricco evento dei Game Awards 2020 andato in scena la notte scorsa, cosa che fa pensare al fatto che abbia pronto un evento specifico e dedicato esclusivamente a PS5 in arrivo.

Questa ipotesi viene rilanciata anche dal noto insider AestheticGamer, ovvero Dusk Golem, che è considerato ormai piuttosto affidabile anche se finora ha dimostrato di conoscere soprattutto eventi relativi a Capcom. In ogni caso, è opinione comune che un nuovo State of Play possa essere in arrivo, anche per preparare la strada a un 2021 che si preannuncia piuttosto ricco per PS5, come dimostrato anche dal recente trailer che ha mostrato Gran Turismo 7 e altri titoli in arrivo.

Dusk Golem ha riferito che il nuovo State of Play potrebbe avere luogo a gennaio o febbraio 2021, e sinceramente è una previsione talmente ampia da potersi realizzare tranquillamente. Sony aveva in effetti invitato tutti a seguire i Game Awards di ieri sera, facendo pensare che avesse qualcosa di grosso da annunciare ma alla fine ne è emerso praticamente il solo Returnal, che peraltro era già noto, dunque dovrà necessariamente affidarsi ad altri canali per ulteriori annunci su PS5 e dintorni.