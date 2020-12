Mass Effect: per il nuovo capitolo next gen tornano gli autori della trilogia originale

Mass Effect proseguirà con un nuovo capitolo, ora c'è la certezza da parte di BioWare che ha pubblicato un trailer nel corso dei Game Awards 2020 e sembra che per il capitolo next gen siano tornati al lavoro anche diversi autori della trilogia originale.

Mass Effect Next-Gen ha avuto un trailer di presentazione nella nottata scorsa, che sebbene non abbia mostrato praticamente nulla del gioco è bastato per riscaldare i cuori di tutti coloro che speravano in un ritorno della serie fantascientifica di EA.

In base alle reazioni su Twitter, siamo venuti a sapere che il project director Mike Gamble ha richiamato sul nuovo Mass Effect alcuni degli autori della trilogia originale, considerata l'apice raggiunto dal brand a discapito del deludente Mass Effect: Andromeda.

A gestire storia e narrazione c'è dunque il narrative designer Dusty Everman, che ha lavorato appunto ai capitoli precedenti, insieme a Parrish Ley. Entrambi avevano lasciato BioWare tempo fa ma sono stati richiamati appositamente per mettere in piedi il nuovo Mass Effect next gen.

Gamble ha poi aggiunto che ci sono "altri" sviluppatori ex-BioWare che sono stati richiamati presso il team per tornare a lavorare sul nuovo capitolo, che si presenta dunque come un vero e proprio ritorno alle origini anche in termini di sviluppo, con il ritorno di vari ex-dipendenti che avevano lasciato il team o che comunque erano impegnati in altri ambiti, come l'art director Derek Watts e il designer Brenon Holmes, entrambi ancora in BioWare ma che avevano lasciato la serie in precedenza.