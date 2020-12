Mass Effect Next-Gen: il trailer ufficiale dei The Game Awards 2020

Una serata che ricorderemo per molto tempo: parliamo ovviamente dei The Game Awards 2020 che ci hanno sommerso di premiazioni e, soprattutto, di grandi annunci. Abbiamo avuto modo di vedere alcune sorprese come Perfect Dark, ma anche alcuni ritorni attesi come Dragon Age. Sempre in ambito BioWare, è stato inoltre confermato che Mass Effect continuerà.

Difficile considerarlo come un vero e proprio trailer di annuncio per un nuovo gioco: crediamo che lo si debba considerare come una dichiarazione di intenti da parte dello sviluppatore e di EA, che vogliono mettere in chiaro che la saga di Mass Effect non è affatto morta.

Sappiamo che Shepard tornerà con la remastered dei primi tre capitoli, fra non molto tempo, ma eravamo chiaramente curiosi di capire che tipo di destino attendeva l'IP. Questa conferma ufficiale quindi tranquillizzerà i fan, soprattutto dopo l'abbandono di molti nomi noti di BioWare.

In ogni caso, crediamo che prima di scoprire qualcos'altro sul futuro di Mass Effect, ci vorrà ancora del tempo.