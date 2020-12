The Last of Us 2 premiato come Game of the Year ai Game Awards 2020

The Last of Us 2 è stato premiato come Game of the Year ai Game Awards 2020: si tratta del riconoscimento più importante dello show diretto da Geoff Keighley, e se l'è portato a casa appunto Naughy Dog.

Non si tratta ovviamente dell'unico premio che il gioco scritto e diretto da Neil Druckmann, fra i più completati su PS4, ha portato a casa. The Last of Us 2 ha infatti trionfato anche nelle seguenti categorie: