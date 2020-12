Xbox Game Pass: Skyrim, Among Us, Yakuza 6 e Yakuza Remastered Collection in arrivo

Xbox Game Pass ha avuto il suo spazio anche all'interno della serata dei Game Awards, con diversi nuovi titoli annunciati in arrivo tra dicembre e marzo del 2021 come The Elder Scrolls V: Skyrim, Among Us, Yakuza 6 e Yakuza Remastered Collection.

Dopo le introduzioni di dicembre 2020, che sono state finora decisamente ricche, ci sono comunque diverse novità in arrivo per Xbox Game Pass, anche se alcune di quelle annunciate nel corso dei Game Awards sembra siano ancora piuttosto distanti, almeno per quanto riguarda Yakuza.

Uno che invece è praticamente in arrivo è The Elder Scrolls V: Skyrim, che sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 15 dicembre, mentre Among Us su PC "arriverà presto" ma non ha ancora una data di uscita.

Più lontane, dunque, le uscite dei vari Yakuza, ma non moltissimo. Yakuza Remastered Collection, che contiene al suo interno le versioni rimasterizzate di Yakuza 3, 4 e 5 (che saranno disponibili anche separatamente) arriveranno su Xbox Game Pass il 28 gennaio 2021, mentre Yakuza 6: The Song of Life sarà disponibile dal 25 marzo 2021.