Mass Effect Legendary Edition: data d'uscita emersa da un negozio online

Un negozio online potrebbe aver svelato la data d'uscita della raccolta Mass Effect Legendary Edition: il 23 aprile 2021. Si tratta di un venerdì, giorno della settimana che viene considerato tra i migliori per lanciare nuovi giochi. Oltretutto cade perfettamente nella finestra di lancio indicata da Bioware ed Electronic Arts, ossia la primavera del 2021.





Naturalmente prendete la notizia con le dovute cautele perché non c'è niente di confermato e la data indicata potrebbe essere un semplice segnaposto.

Annunciata nel fine settimana, la Mass Effect Legendary Edition comprende le versioni rimasterizzate dei primi tre Mass Effect. Pianificata per PC, Xbox One e PS4, sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e Series S. Tra le novità annunciate spiccano il supporto per risoluzioni più alte, un framerate più elevato e diversi miglioramenti visivi. I tre giochi saranno completi di tutti i DLC. Da notare che è stato annunciato anche lo sviluppo di un nuovo Mass Effect, di cui però non si sa praticamente nulla.