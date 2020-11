Mass Effect Legendary Edition annunciata, nuovo capitolo in lavorazione

Electronic Arts e Bioware hanno annunciato la Mass Effect Legendary Edition, ossia una raccolta di edizioni rimasterizzate dei primi tre capitoli della serie fantascientifica: Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. Non solo, perché pare che un nuovo capitolo sia in lavorazione. Andiamo con ordine.

L'uscita della raccolta è prevista per la primavera del 2021 su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Da notare che le versioni next-gen avranno dei miglioramenti mirati, non ancora specificati.

Tra le novità della Mass Effect Legendary Edition spiccano il supporto per risoluzioni più alte, framerate più elevato e diversi miglioramenti visivi. Con il tempo Bioware illustrerà il tutto con grande ricchezza di dettagli, intanto dobbiamo accontentarci delle prime informazioni di massima. Tutti i giochi inclusi nella Mass Effect Legendary Edition saranno comprensivi dei loro DLC. In più ci saranno tutte le armi promo, le corazze e i pacchetti d'espansione.

Da notare che il post sul blog di Bioware con l'annuncio ufficiale si chiude con un'importante rivelazione: lo studio è al lavoro su di un nuovo Mass Effect, che si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Probabilmente se ne saprà di più dopo il lancio di Dragon Age 4, altro progetto in sviluppo presso gli studi di Bioware.