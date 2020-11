Pac-Man Mega Tunnel Battle, la recensione: un classico diventa battle royale su Stadia

Pac-Man Mega Tunnel Battle tenta di fare l'impossibile: trasformare l'opera di Tōru Iwatani in un battle royale . Come vedremo nel corso della recensione , l'impresa è riuscita solo a metà, non tanto per grossi difetti nella realizzazione, quanto per la difficoltà di far collimare due visioni del videogioco così diverse tra di loro. Eppure la curiosità di provarlo era tanta proprio per capire cosa si fossero inventati gli sviluppatori per superare questo immenso ostacolo.

Gli obiettivi da raggiungere variano a seconda della modalità selezionata, ma fondamentalmente bisogna sempre cercare di rimanere in vita il più possibile, evitando di farsi mangiare dai fantasmi o dai giocatori sotto gli effetti delle pillole energetiche. Perse tre vite, si è fuori. Ad aiutarci, o anche a ostacolarci (a seconda degli effetti e di chi li assume), ci pensano dei bonus che vengono iniettati di tanto in tanto nei labirinti. Ad esempio possono aumentare la nostra velocità di movimento, o quella dei fantasmi; possono stordire i fantasmi e i Pac-Man avversari; possono creare intorno al nostro personaggio un'aura di puzza repellente per fantasmi; oppure far innamorare i fantasmi del nostro avatar, che prenderanno a inseguirlo in capo al mondo (comodo se li si vuole mangiare tutti con una sola pillola energetica per far salire il punteggio). Come spiegheremo, a seconda delle circostanze, i bonus possono essere più o meno utili, quando non proprio dannosi.

Pac-Man Mega Tunnel Battle è un Pac-Man a tutti gli effetti. Il giocatore si ritrova quindi a dover svuotare dei labirinti pieni di pillole, senza farsi acchiappare dai fantasmi, pena la perdita di una vita. Le novità in questo caso riguardano tutte la dimensione competitiva del gameplay : la nostra mappa di gioco non è sospesa nel vuoto, ma è parte di un'immensa rete formata dai labirinti di tutti i giocatori. Oltre quindi a raccogliere pillole e pillole energetiche, e a mangiare fantasmi e frutta, qui si possono invadere anche i vicini prendendo il controllo dei loro labirinti. Per farlo bisogna attendere l'apertura di alcuni passaggi posti sul perimetro della mappa, che rimangono liberi per pochi secondi.

Modalità di gioco

Le modalità di gioco sono due, entrambe per un massimo di 64 giocatori: Sfide a tempo ed Eliminazione. La prima è quella più rilassata, in cui si gioca per superare una serie di sfide di difficoltà crescente che vengono proposte di partita in partita, come raggiungere un certo punteggio, mangiare un dato numero di fantasmi, invadere un tot di labirinti degli altri giocatori e altre ancora. Le Sfide a tempo non hanno un limite fisso, nel senso che finiscono solo quando si sono esaurite le vite. Possono quindi continuare anche per ore, in base all'abilità dimostrata dal giocatore. La modalità Eliminazione, invece, è quella battle royale vera e propria, dove i giocatori si sfidano all'ultimo sopravvissuto, ostacolandosi a vicenda nei modi previsti dal gioco.

Nonostante si svolgano negli stessi labirinti, le due modalità sono molto diverse tra loro e richiedono un approccio mentale completamente specifico: se nella prima tutto ciò che si fa è in funzione degli obiettivi da raggiungere, nella seconda ostacolare gli altri assume un'importanza capitale se si vuole arrivare nelle prime posizioni. Così bonus, extra e pillole energetiche subiscono una specie di slittamento semantico dall'una all'altra modalità, assumendo funzioni diverse, pur rimanendo identiche nei loro effetti. Volendo ci sarebbe da aggiungere al mucchio anche la Modalità Spettatore, in cui guardare le partite degli altri e votare i bonus da far entrare in gioco. Interessante da provare una volta o due, poi sinceramente ci si dimentica quasi della sua esistenza, a parte quando si viene eliminati verso la fine di una partita e si vuole stare a guardare per scoprire come andrà a finire.