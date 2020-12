The Game Awards 2020: Eddie Vedder e altri momenti musicali in video

Come da tradizione, anche i The Game Awards 2020 hanno avuto diversi momenti musicali di altissimo livello, tra i quali la partecipazione di Eddie Vedder. Il leader dei Pearl Jam ha eseguito Future Days, brano che molti avranno conosciuto giocando a The Last of Us 2, ma che è in realtà è tratto dall'album Lightning Bolt della band americana.

Trovate il video di Vedder in testa alla notizia. Di seguito invece vi riproponiamo la London Philharmonic Orchestra che esegue un medley dei brani più iconici di Super Mario Bros. per il 35° anniversario della serie; e la performance della Persona Music Band.

Infine, ecco Follow/Unfollow della serie interattiva "we are OFK", in arrivo nella primavera del 2021.

Per il resto vi ricordiamo che nel corso dei Game Awards 2020 ci sono stati grandi annunci, come il nuovo Perfect Dark, il nuovo Mass Effect e la versione Xbox Series X di Microsoft Flight Simulator.