Nintendo Switch, aggiornamento firmware 11.0.1 disponibile

Come si conviene a un aggiornamento con un numero identificativo del genere, si tratta di una sorta di hotfix per i cambiamenti apportati con l' update firmware 11.0.0 pubblicato nei giorni scorsi, che presentava invece diverse novità interessanti per la console Nintendo.

Nintendo Switch si è aggiornato ancora in queste ore, con il rilascio dell' aggiornamento 11.0.1 per il firmware della console , che serve soprattutto ad aggiustare alcune imperfezioni emerse con l'update precedente.

Ricordiamo che l'aggiornamento 11.0.0 precedente ha introdotto diverse novità come nuove opzioni per il backup dei salvataggi in cloud, per trasferire gli screenshot e i video, per gestire la coda dei download e altro.

Nintendo Switch è inoltre risultata la console più venduta di novembre 2020 negli USA.