Sephiroth, da Crisis Core una strana curiosità sul personaggio

Dopo l'inclusione di Sephiroth in Super Smash Bros. Ultimate, molti sono andati a cercare delle curiosità su di lui in giro per la rete, riesumandone una decisamente originale tratta da Crisis Core per PSP (probabilmente molti avrebbero voluto dimenticarla, ma non sottilizziamo).

Un messaggio dal suo fan club, Silver Elite, racconta infatti di come Sephiroth, ancora considerato un eroe dalla popolazione, curi la sua folta chioma. Sostanzialmente ogni volta che si lava i capelli usa una bottiglia di shampoo e una di balsamo. Si tratta di prodotti speciali che la Shinra crea apposta per lui, profumandoli con ben tredici diverse fragranze, tra le quali Rosa e Vaniglia. Roba da principessa Disney, insomma.

Molti hanno sottolineato come tanto shampoo e, soprattutto, tanto balsamo facciano male ai capelli, ma in fondo è di Sephiroth che stiamo parlando, uno che crea delle Super Nova ogni volta che vuole fare davvero male ai suoi avversari. Certo, vista questa informazione viene da pensare che gli basterebbe agitare i capelli sotto al naso dei malcapitati per farli secchi all'istante.