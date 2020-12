YouTube: David Dobrik accusato di promuovere il gioco d'azzardo con i bambini

Lo youtuber David Dobrik è stato accusato di promuovere il gioco d'azzardo tra i minorenni con il lancio della sua sfida "Hundred Thousand Dollar Puzzle". Sostanzialmente i partecipanti possono acquistare un puzzle per 30 dollari che, una volta completato, mostra un codice QR legato a dei premi. Scansionandolo, i giocatori possono vincere tra i 25 centesimi e i 100.000 dollari del premio finale, che dà anche il nome al gioco.

Il meccanismo della sfida è abbastanza chiaro e decisamente vicino al gioco d'azzardo, visto che la maggior parte delle vincite sono inferiori rispetto a quanto speso per partecipare e sono legate alla sola fortuna. L'utenza di Dobrik è decisamente giovane e comprende anche moltissimi minorenni, quindi la polemica era davvero inevitabile.

Di fatto lo youtuber ha creato una vera e propria lotteria non autorizzata, con la scusa di voler dare soldi ai suoi seguaci, che continuano a chiederglieli. Da notare che è possibile partecipare al gioco anche solo spedendo un'email, ma il meccanismo rimane lo stesso controverso. Certo, Dobrik non è il primo youtuber a essere coinvolto in storie simili. In passato già star come Jake Paul e RiceGum erano state collegate al gioco d'azzardo non autorizzato.