Cyberpunk 2077, anche la critica sta stroncando la versione old gen

Le prime recensioni della critica delle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 hanno letteralmente stroncato il gioco, dandogli dei voti incredibilmente bassi. I motivi dovrebbero già esservi chiari se avete seguito le vicissitudini del lancio, ma cerchiamo di riepilogare.

Cyberpunk 2077 sembra essere un gioco completamente differente su PS4 e Xbox One rispetto alla versione PC e a quella Stadia. Da una parte abbiamo un capolavoro con qualche bug, dall'altra un gioco graficamente osceno e dalla fluidità incerta. CD Projekt Red ha spedito alla stampa solo la versione PC, impedendo di valutare in anticipo le altre, ma l'arrivo sul mercato del gioco ha svelato il trucco, facendo letteralmente inferocire i videogiocatori PS4 e Xbox One. Così alcune testate hanno deciso di recensire a parte queste versioni del gioco.

Ad esempio jeuxvideo.com che le ha premiate con un 35/100, parlando di esplorazione faticosa dell'open world e di momenti di pura ingiocabilità, per concludere che avrebbe dovuto essere un titolo solo next-gen. GamePro Germany ha invece fatto qualcosa di diverso, abbassando il voto complessivo del gioco di 20 punti, comprendendo così tutte le versioni: da 88 a 68, per poi differenziare le valutazioni all'interno della recensione.

Altre recensioni, ancora in corso di stesura, come quella di PlayStation Universe, parlano di un gioco pessimo per via della grafica sfocata, dei crolli del framerate, e dell'aspetto complessivo del gioco. Push Square lo ha definito una delusione colossale.

Immaginiamo la sofferenza degli utenti console nel vedere le valutazioni delle console old gen accanto a quelle PC e Stadia, ma bisogna imparare a convivere con il dolore.