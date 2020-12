Dragon Ball: una sensuale Marion nel cosplay di moonchild_77

Siamo oramai in pieno dicembre e l'Italia è circondata dal freddo e spesso dal brutto tempo. Le vacanze natalizie hanno il proprio fascino, ma alle volte si vuole ritornare all'estate e alle spiagge calde, anche solo con la mente. Se vi serve un aiuto, potete godervi l'ottimo cosplay di Marion (Maron, in originale) da Dragon Ball Z realizzato da moonchild_77.

Come i fan sapranno, Marion è un personaggio filler creato per Dragon Ball Z, che non appare mai nel manga originale di Toriyama. Marion è un'ex fidanzata di Crilin. Il suo design più noto è proprio quello con il costume da bagno giallo, riprodotto dal cosplay di moonchild_77.

moonchild_77 ha riprodotto con grande fedeltà Marion, sotto tutti i punti di vista dal costume alla parrucca. Potrebbe non sembrare un cosplay complesso da realizzare, ma è la grande cura per i dettagli che spinge a pensarlo.

Se siete in cerca di cosplay sul mondo di Dragon Ball, non possiamo non consigliarvi Bunny Bulma nel cosplay di hannnahstuart, oppure l'Androide 18 della cosplayer heyitsxen.