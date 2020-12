GTA 6: i fan chiedono a Rockstar di fare con calma, Cyberpunk 2077 li ha spaventati

Ci sembra di ripeterlo fin troppo spesso, oramai, ma ancora una volta siamo costretti a sottolineare una dura verità: Cyberpunk 2077 non è esattamente un bel vedere su vecchia generazione e, su ogni piattaforma, i bug e i glitch sono all'ordine del giorno. Si è inoltre arrivati a questa situazione dopo lunghe attese e molteplici rimandi. Quali altri giocatori stanno aspettando da tempo il loro giorno preferito? I fan di GTA 6, ovviamente.

Certo, GTA 6 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma è ovvio che a un certo punto sarà rilasciato. Quando? Tutti sperano il prima possibile... beh, quasi tutti. Vedendo cosa è accaduto a Cyberpunk 2077, l'utente ExoBoots ha condiviso la propria opinione nel sub-reddit r/GTA6: "dopo aver giocato a Cyberpunk, R* dovrebbe prendersi tutto il tempo che le serve".

Un'opinione semplice, ma che ha riscosso il favore di centinaia di persone, tra upvote e commenti. "Non importa se GTA 6 uscirà nel 2024. Semplicemente non deve essere un lavoro frettoloso e devono darci un'esperienza fantastica." Questo scrive. Un utente risponde con le parole "Potete, ora, tutti quanti, smettere di lamentarvi del fatto che Rockstar è così silenziosa? Ci stanno facendo un favore". Un altro utente sottolinea come probabilmente sia meglio non annunciare un gioco sette anni prima della data di uscita come Cyberpunk 2077.

Un altro commentatore rassicura il thread con le parole "Quelli di Rockstar sono i maestri della calma", portando Red Dead Redemption 2 come esempio, un titolo che a parere dei giocatori è nettamente superiore a Cyberpunk 2077 per quanto riguarda la grafica.

Una cosa è certa, Cyberpunk 2077 sta facendo arrabbiare i giocatori, ma CD Projekt RED ha comunque già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing. I giocatori PC, invece, non sembrano poi così infastiditi dai bug. Perlomeno, è ora disponibile la patch 1.04 che risolve alcuni problemi: ecco peso e dettagli.