Cyberpunk 2077: i bug non sono un problema troppo grave per i giocatori PC

Cyberpunk 2077, non crediamo sia necessario dirlo arrivati a questo punto, è disponibile e non tutto sta andando per il verso giusto. Le versioni console old gen non hanno una qualità accettabile, come sentenziato anche da Digital Foundry nella prima analisi tecnica. La versione PC, perlomeno, è in grado di proporre un comparto tecnico di primo livello, sempre che i bug non si mettano in mezzo. Quanto pesano i glitch e i bug sul giudizio del pubblico? Forse meno di quanto si pensi.

Come viene indicato anche da SteamDB, Cyberpunk 2077 attualmente ha un indice di gradimento pari al 76%. Questo significa che all'interno delle oltre 86.000 recensioni, circa un quarto sono negative. Non si tratta di un risultato disastroso, tutt'altro, ma per confronto dovete sapere che The Witcher 3 Wild Hunt, il precedente gioco AAA di CD Projekt RED, attualmente si assesta a circa 97%.

La maggior parte delle recensioni negative sono ovviamente focalizzate su bug. Tra glitch grafici, crash e problemi di performance, i giocatori non sono felicissimi. Ci sono anche critiche ludiche, ma perlopiù le lamentele sono legate ai bug. Questo però è in un certo senso positivo: di certo CD Projekt RED lavorerà nel corso dei mesi per ripulire il gioco. A un certo punto (speriamo presto), Cyberpunk 2077 sarà perfettamente funzionante e le recensioni totali raggiungeranno un valore nettamente più positivo.

Nel frattempo, in ogni caso, CD Projekt ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing, quindi non possono lamentarsi.