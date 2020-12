Cyberpunk 2077, PS5 VS Xbox Series X in un nuovo video confronto

Cyberpunk 2077 è stato analizzato in un nuovo video confronto fra la versione PS5 e quella Xbox Series X dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che mostra alcune differenze tra le due piattaforme all'opera con il nuovo titolo CD Projekt RED.

La fonte in questione non è propriamente la più esaustiva nelle analisi, limitando a un'osservazione un po' superficiale ma che, tuttavia, può dare un'idea generale delle performance e delle risoluzioni di Cyberpunk 2077 sulle due piattaforme. D'altra parte, sta poi anche ai singoli utenti valutare in base ai dati riportati in video. In ogni caso, ricordiamo che in entrambi i casi si tratta delle versioni per console current gen che vengono fatte funzionare in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X, mentre per le versioni propriamente next gen dobbiamo aspettare l'upgrade che arriverà nel 2021.

Abbiamo già riferito in precedenza che Cyberpunk 2077 gira meglio su Xbox Series X rispetto a PS5, in quel caso in base a quanto riferito da TrustedReviews e più o meno la stessa conclusione emerge anche dalla nuova analisi con video confronto riportata qui sopra.

Com'è noto, su PS5 manca la scelta tra modalità risoluzione e performance, cosa che può rappresentare uno svantaggio nel caso in cui si prediliga la qualità grafica sulle performance, visto che sulla console Sony funziona solo la seconda delle due modalità, dunque il confronto è un po' impari su tale aspetto.

Con la versione Xbox Series X in modalità Performance, entrambe le piattaforme si comportano in maniera molto simile, con risoluzione 2176 x 1224p e 60 fps come target, sebbene con cali sia da una parte che dall'altra in determinate situazioni. Nella modalità Qualità Grafica, Xbox Series X arriva a 1800p abbassando le performance a 30 fps, opzione non presente su PS5.

In base a quanto riferito, sembra che texture, ombre e distanza visiva e densità di NPC siano più bassi su PS5 in generale, cosa che porta a pensare che Cyberpunk 2077 sia fruibile meglio su Xbox Series X.