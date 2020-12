Cyberpunk 2077 gira meglio su Xbox Series X rispetto a PS5

Da un recente confronto tra la versione Xbox Series X e quella PS5 di Cyberpunk 2077 fatto da Trustedreviews, sembra essere la console di Microsoft ad avere la meglio. Si tratta di un confronto interessante che però, per forza di cose, non può che essere considerato solo preliminare. Entrambe le console, infatti, fanno girare il gioco di CD Projekt RED in retrocompatibilità. Tutto questo senza considerare che nelle prossime settimane arriveranno sicuramente diversi aggiornamenti in grado di migliorare e perfezionare le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme.

Anche perché la versione per le console old gen, al momento, sembra piuttosto problematica.

Fatte le doverose premesse, quello che i colleghi di Trustedreviews hanno visto è che Xbox Series X riesce a gestire meglio di PS5 la versione old gen di Cyberpunk 2077. Entrambe le console, comunque, non riescono a raggiungere i 4K nativi, ma in compenso forniscono un livello grafico e di dettaglio davvero notevole.

Tra le due versioni, però, anche grazie ai due settaggi disponibili, ovvero risoluzione e performance, assenti nella versione PS5 di Cyberpunk 2077, Xbox Series X sembra avere un buon margine di vantaggio. La versione PS5, infatti, non riesce mai a raggiungere i 60fps e oltretutto utilizza dei preset di qualità minore, una cosa che si nota osservando la linea dell'orizzonte, le ombre e gli effetti particellari.

Secondo i colleghi la versione Xbox Series X riesce sia a fornire un'ottima esperienza grafica, bloccando il gioco a 30fps, sia a garantire un'ottima fluidità selezionando la modalità performance, che raggiunge i 60fps sacrificando, però, diversi effetti grafici.

In attesa della patch nativa per le console di nuova generazione e di eventuali update che ottimizzeranno le prestazioni del gioco su PlayStation e Xbox, quindi, i clienti Series X sembrano avere un vantaggio su tutti gli altri colleghi console. La versione PC, infatti, col giusto hardware, potrebbe giocare in un altro campionato.