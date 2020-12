PES 2021: la SS Lazio è partner ufficiale, ecco il trailer

Konami, dopo aver raggiunto con un accordo simile AS Roma e Juventus, annuncia ufficialmente che la SS Lazio è partner ufficiale di eFootball PES 2021 Season Update. I biancocelesti e il publisher giapponese, per suggellare l'accordo, hanno creato uno speciale trailer nel quale si possono ammirare Ciro Immobile e i suoi compagni in tutto il loro "splendore".

Si tratta di un buon momento per i laziali che, dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League, adesso stringono una partnership di rilievo in grado di portare il loro brand in giro per il mondo.

In questo modo PES 2021 potrà presentare la riproduzione autentica, con licenza completa, della SS Lazio. In qualità di "partner ufficiale della squadra", Konami riceve ampi diritti su nome, stemma, divise da gioco e diverse leggende del club e avrà accesso a un'ampia gamma di opportunità marketing che consentiranno ai tifosi dell'aquila di sentire ancora più loro il gioco.

Questo vuol dire che la Lazio e lo Stadio Olimpico sono stati ricreati in ogni minimo dettaglio all'interno di eFootball PES 2021 Season Update.

Per celebrare l'accordo, tutti i giocatori di PES 2021 che effettueranno l'accesso al gioco dal 10/12/2020 alle 16:00 fino a tutto il 16/12/2020 otterranno gratuitamente i Giocatori Leggenda della Lazio: Paul Gascoigne e José Marcelo Salas Melinao.

Naoki Morita, Presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: "Grazie a questa nuova importante partnership siglata con la Lazio siamo certi riusciremo a raggiungere un numero ancora più grande di tifosi e di videogiocatori italiani e di tutto il mondo. Siamo certi che sarà una partnership lunga e ricca di successi."

Il Dr. Claudio Lotito, Presidente della Società Sportiva Lazio ha dichiarato: "Accolgo con grande piacere l'ingresso del marchio Konami nella Famiglia SS Lazio. Sono certo che questa partnership ci porterà verso lo sviluppo di progetti che consentiranno alla Lazio di accrescere la propria notorietà e visibilità a livello internazionale. Lo spirito con cui Konami ha lavorato in questi mesi difficili per creare una collaborazione vincente è stato straordinario. Saremo felici di lavorare con Konami per promuovere attività volte a sviluppare e aumentare la popolarità del marchio Lazio non appena la pandemia lo consentirà. I valori di Konami, leader mondiale nei giochi, sono pienamente sposati con lo spirito della famiglia Lazio sviluppandosi insieme a beneficio anche della più ampia comunità di tifosi e videogiocatori della Lazio. È fantastico quando due marchi internazionali si uniscono per creare e sviluppare valore aggiunto"