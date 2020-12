Cyberpunk 2077: Half-Life 3 al centro di un ironico easter egg

A meno che abbiate vissuto sulla Luna, dovreste sapere che Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile in tutto il mondo. I fan si sono ammassati sulla versione PC (la prima a essere sbloccata) raggiungendo un picco di un milione di giocatori contemporanei su Steam. Nel mezzo di questa ressa, qualcuno è riuscito anche a scoprire che l'opera di Cyberpunk 2077 include un ironico e divertente easter egg dedicato a Half-Life 3.

Come segnalato su Twitter da Tyler McVicker, Cyberpunk 2077 include un file chiamato "No Life 3 Review". Il riferimento è già ovvio così, ma c'è molto altro. Il file include anche il seguente testo, che vi riportiamo in traduzione dalla versione inglese: "Dopo 50 lunghi anni, l'attesa è finalmente finita! Il terzo e finale capitolo della serie No Life sarà disponibile per l'acquisto domani! Come vi abbiamo già riportato, i giocatori non dovrebbero aspettarsi nulla di strano riguardo al protagonista."

"Giocheremo ancora nei panni del forte e silenzioso Baron Freimensch. Seguiremo Baron mentre si avventure nel circolo polare artico per... be', perché rovinare la sorpresa quando potrete mettervi le mani sopra in meno di 24 ore! Il nocciolo della questione è: con Alice al fianco di Baron e un fidato piede di porco in mano, questi schifosi alieni sono pronti a un brusco risveglio."

Ovviamente, Baron Freimensch è un riferimento a Gordon Freeman, mentre Alice è Alyx. La parte più divertente, però, è che secondo Cyberpunk 2077 dovremo attendere fino al 2077 per vedere l'arrivo del gioco. Perlomeno, nel frattempo siamo stati graziati da Valve con un nuovo capitolo, Half-Life Alyx.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077 qui.